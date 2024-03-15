PilenPak Fabrikasında Çalışan İşçiler 20 Mart'ta Grevde

Ruffles, Lays, Doritos, Mars, M&M's ve Snickers gibi uluslararası markaların ambalajlarının basıldığı Manisa'daki PilenPak fabrikasında çalışan TÜRK-İŞ'e bağlı Basın-İş Sendikasına üye işçiler 20 Mart'ta greve çıkacak.

Manisa'daki PilenPak fabrikasında çalışan ambalaj işçileri, iki yıldan uzun süredir TÜRK-İŞ'e bağlı Basın-İş öncülüğündeki mücadeleleri kapsamında 20 Mart'ta greve çıkmaya hazırlanıyor.

Basın-İş tarafından yapılan yazılı açıklamada, insan onuruna yaraşır koşullarda çalışmak için mücadele eden PilenPak işçilerinin iki yıldır işverenin hukuk dışı uygulamalarına maruz kaldıkları vurgulanarak, "Bu uygulamalar; anayasaya, yasalara ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu gibi PilenPak'ın kendi politika beyanları ve taahhütlerinin yanı sıra bazı PilenPak'ın müşterisi olan Pepsi.co ve Mars gibi uluslararası şirketlerin tedarikçi davranış kurallarına da aykırı olan ihlaller." denildi.

"PİLENPAK, MÜZAKERE VE ARABULUCULUK SÜREÇLERİNE KATILMADI"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basın-İş Sendikasının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından aldığı resmi yetkiye somut ve geçerli bir gerekçe olmadan itiraz ederek toplu sözleşme sürecini geciktiren, 149 işçiyi sendikal nedenlerle işten atan ya da ayrılmaya zorlayan, muvazaalı yeni şirketler ve alt yükleniciler ve iş kolu değişiklikleri gibi oyunlarla işçilerin toplu sözleşme hakkını engellemeye çalışan Pilenpak Ambalaj, Basın-İş Sendikası'nın yetkisi kesinleşmiş olmasına rağmen, toplu sözleşme sürecindeki hukuki müzakere ve arabuluculuk süreçlerine katılmadı ve toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine 20 Şubat 2024 tarihinde Sendikamız Yönetim Kurulu, 20 Mart 2024 günü saat 16: 00'da uygulamaya koymak üzere grev kararı aldı. Sizleri hukuksuz eylem ve işlemleri yargı kararları ve müfettiş raporları ile belgelenen Pilenpak Ambalaj işvereninin temel hak ve özgürlüklerini yok sayan tutumuna karşı PilenPak işçilerinin yanında olmaya çağırıyoruz. Basın-İş Sendikası olarak tüm sendikaları, emekten yana güçleri, meslek kuruluşlarını ve demokratik kitle örgütlerini hakları için mücadele eden PilenPak işçileriyle dayanışmaya davet ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Ruffles, Lays ve Doritos ile Mars, M&M's ve Snickers gibi pek çok ulusal ve uluslararası patates cipsi ve çikolata markasının paketlerinin yapıldığı PilenPak Ambalaj'ın Manisa'daki fabrikasında çalışan işçiler; Şubat 2022'de Türk İş'e bağlı Basın-İş Sendikasında örgütlenmeye başlamıştı Sendika yöneticileri ile işçilerin, fabrikada toplantılar yapmaya başlaması ile birlikte aynı ay içinde 15 işçi işten çıkarılmıştı. Basın-İş, 23 Şubat 2022'de fabrikada toplu sözleşme hakkı için yetki başvurusu yaptı. Yetki başvurusunun ardından 9 işçi daha çıkarıldı. Böylece işçilerin, sendikalaşmaya başladığı sadece şubat ayı içinde 24 işçi, işten çıkarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Basın-İş'in PilenPak fabrikasında toplu sözleşme yapmaya yetkili olduğuna karar verdi. Ancak buna rağmen, işveren işçileri çıkarmaya devam etti.

PilenPak adı altında dört ayrı şirketin olduğu, bunun sendikal örgütlenmenin önünde engel olarak konulduğu tespit edildi. Basın-İş, iş yerinde müfettiş incelemesi talep etti. 16 Haziran 2022'de, müfettiş incelemesi sonucunda bu dört şirket, PilenPak çatısı altında birleşti. İşçilerin örgütlenme çalışmaları sürerken, işten çıkarmalar devam etti. Bu sırada, PilenPak yönetiminin Basın-İş'in fabrikada toplu sözleşme yapmaya yetkili olduğuna dair Bakanlık kararına yaptığı itiraz, 16 Ocak 2023'te iş mahkemesinde reddedildi. Ocak ayının sonuna kadar 7 işçi daha işten çıkarıldı.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDERKEN, İŞÇİLER PİLENPAK'IN BAŞKA ŞİRKETLERİNDE KADROLU GÖSTERİLMEK İSTENDİ

Mahkeme kararı, patron tarafından İstinaf Mahkemesine taşındı. İstinaf Mahkemesi, işverenin itirazını reddetti, bir kez daha sendikanın PilenPak ambalaj fabrikasında yetkili olduğuna hükmetti. Ancak, işveren bu karara da itiraz etti ve işçilerin sendikalaşma hakkını 14 Haziran 2023'te, Yargıtaya taşıdı. İşveren hukuki süreci devam ettirirken; işçileri PilenPak'a bağlı başka şirketlerde kadrolu göstermek istedi. Basın-İş, bu şirket değişikliği planına karşı müfettişlerin işyerinde denetim yapmasını istedi.

YARGITAY KARARININ ARDINDAN 5 İŞÇİ DAHA İŞTEN ÇIKARILDI

Bu sırada Yargıtay, 5 Ekim 2023'te Basın-İş'in PilenPak fabrikasında yetkili olduğuna dair karara yapılan itirazı reddetti, sendikanın toplu iş sözleşmesi yapabileceğine hükmetti. Sendika bunun üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurdu. Bu sırada, işveren de diyalog talepli mektupla mahkeme kararına uymaya çağrıldı. Patronun mektuba yanıtı 5 işçinin daha işten çıkarılması ve PilenPak markası altında başka şirketler kurmak oldu. İşten çıkarmalar devam ederken, işbaşındaki işçiler de bu şirketlere kaydırılmak istendi. Böylece Basın-İş'in üye sayısının düşürülmesi planlandı. Müfettişler, iş yerinde inceleme yaptı. Rapor, Basın-İş'in ve işçilerin lehine çıktı. Müfettişler, işçilerin kadrolarının PilenPak'ta kalması gerektiğini değerlendirdi. Ancak, işveren bu rapora da itiraz etti. Bu sırada 20 Şubat 2024'te Basın-İş, fabrikada grev kararını astı.