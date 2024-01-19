Manisa'da Otomobil Dolandırıcılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

Manisa merkezli 3 ilde, otomobil almak isteyenleri sahte internet sitesi üzerinden dolandırdığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı vatandaşların lüks araç üreten bir otomotiv firmasının çevrimiçi satış yaptığı internet sitesine ön ödeme yapıp, dolandırıldıkları iddiası üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede sahte olduğu belirlenen söz konusu internet sitesinin, gerçeği gibi tasarlandığını ve 5 kişi tarafından kullanıldığını belirledi.

Manisa merkezli, İzmir ve İstanbul'da operasyonla 3 kişi gözaltına alındı, 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı ile başka suçtan tutuklu oldukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren 2 şüpheli tutuklandı.

Dolandırıcıların, kurdukları sahte siteyi reklamlar vererek arama motoru sonuçlarında öne çıkarttığı, bu sayede çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürüldü.