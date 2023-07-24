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Manisa'da Orman Yangını: Ekipler Karadan Müdahalede Güçlük Yaşıyor

Güncel Haberler

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki orman yangınına, ekipler arazinin sarp olması nedeniyle karadan müdahalede güçlük yaşıyor. Rüzgarın etkisiyle alevler kırsal Sarısığırlı Mahallesi'ne ilerlemeye başladı. Jandarma, mahallede yaşayanların tahliyesini sağladı. Alevlerin yaklaştığı Sarıçam Mahallesi de duruma göre tahliye edilebileceği bildirildi. Bölgeye takviye olarak hava unsurları gönderildi. Alevlere şu an 10 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 dozer ve 5 yer ekibiyle müdahale sürerken, yoğun dumandan etkilenen 2 köylü hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki orman yangınına, ekipler arazinin sarp olması nedeniyle karadan müdahalede güçlük yaşıyor. Rüzgarın etkisiyle alevler kırsal Sarısığırlı Mahallesi'ne ilerlemeye başladı. Bunun üzerine jandarma, ekipleri anonslar yaparak mahallede yaşayanların tahliyesini sağladı. Alevlerin yaklaştığı Sarıçam Mahallesi'nin de duruma göre tahliye edilebileceği bildirildi. Bölgeye takviye olarak hava unsurları gönderildi. Alevlere şu an 10 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 dozer ve 5 yer ekibiyle müdahale sürerken, yoğun dumandan etkilenen 2 köylü, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Saruhanlı Jandarma Sarıçam Manisa Güncel Haberler

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