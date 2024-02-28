Manisa'da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskınlarda ruhsatsız silahlar, kaçak içki ve etil alkol ele geçirildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir ev ve iş yerine baskın düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca ile 187 fişek, 3 av tüfeği, 1215 litre kaçak içki ve 180 litre etil alkol ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.???????