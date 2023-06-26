Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı. İki aracın da hurdaya döndüğü kazayı yaralı atlatan 3 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Manisa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

- Hurdaya dönen araçlardan yaralı kurtuldular

MANİSA Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı. İki aracın da hurdaya döndüğü kazayı yaralı atlatan 3 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Alaşehir - Kula karayolu Baklacı Mahallesi mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kula'dan Alaşehir yönüne gelen M.Ö. idaresindeki 45 KA 7987 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen H.A. idaresindeki 45 ZV 226 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü ve 45 KA 7987 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Z.A. yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili çalışmasının devam ettiği bildirildi.