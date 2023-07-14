Manisa'da freni boşalan tır devrildi
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde freni boşalan park halindeki buğday yüklü tır devrildi. Tırın devrilmesi sonucu, buğdaylar yere saçıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde freni boşalan park halindeki buğday yüklü tır devrildi.
Derbent Mahallesi çıkışında park halindeki 42 GR 185 plakalı buğday yüklü tır, freni boşalması sonucu hareket edip bariyerlere çarptı. Tırın devrilmesi sonucu, buğdaylar yere saçıldı.
Tır şoförü Nuri Hodoğlugil'in İzmir'den aldığı buğdayı, Konya'ya götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel