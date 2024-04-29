Manisa'da Eşini Öldüren Kişi Aynı Silahla İntihar Etti
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişi, eşini tüfekle vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olayda, kadın hayatını kaybederken, erkek ise çatıda ölü bulundu. İkili arasında psikolojik sorunlar olduğu ve çiftin çocuklarının olay sırasında odalarında olduğu belirtildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eşini tüfekle vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
Yeni Mahalle Bozdağ Sokak'taki bir evden gelen silah sesleri üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekibi, evde tüfekle vurulmuş halde bulunan Buse Demirkıran'ın (23) hayatını kaybettiğini belirledi.
Aynı binanın çatısında ise eşi Hamza Demirkıran'ın (24) aynı tüfekle kendisini öldürdüğü saptandı.
Hamza Demirkıran'ın bir süredir psikolojik tedavi gördüğü, eşini yatak odasında tüfekle vurduğu, çiftin 2 çocuğunun ise olay sırasında odalarında olduğu öğrenildi.