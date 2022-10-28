Malta'da Rehabilite Edilen Kaplumbağa Yeniden Denize Bırakıldı
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MANİKATA, 28 Ekim (Xinhua) -- Malta'nın Manikata kentindeki Golden Bay'de denize bırakılan bir kaplumbağa, 27 Ekim 2022. Geçen Aralık ayında Gozo adasından kurtarılan kaplumbağa rehabilite edilmesinin ardından öğrenciler tarafından yeniden denize bırakıldı.
MANİKATA, 28 Ekim (Xinhua) -- Malta'nın Manikata kentindeki Golden Bay'de denize bırakılan bir kaplumbağa, 27 Ekim 2022.
Geçen Aralık ayında Gozo adasından kurtarılan kaplumbağa rehabilite edilmesinin ardından öğrenciler tarafından yeniden denize bırakıldı. (Fotoğraf: Jonathan Borg/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel