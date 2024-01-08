Malezya'da Ejderha Dansı Gösterisi
Malezya'nın Selangor eyaletine bağlı Kelang kentindeki bir alışveriş merkezinde Pazar günü ejderha dansı gösterisi düzenlendi. Şans getirdiğine inanılan ve 2024'te yaklaşan Ejderha Yılı'nı karşılamak üzere düzenlenen gösteride kullanılan 118 ejderha maketi renkli görüntülere sahne oldu.
KUALA LUMPUR, 8 Ocak (Xinhua) -- Malezya'nın Selangor eyaletine bağlı Kelang kentindeki bir alışveriş merkezinde Pazar günü ejderha dansı gösterisi düzenlendi.
Şans getirdiğine inanılan ve 2024'te yaklaşan Ejderha Yılı'nı karşılamak üzere düzenlenen gösteride kullanılan 118 ejderha maketi renkli görüntülere sahne oldu.