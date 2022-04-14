Malezya'da Başbakan İsmail Sabri'yi, partisi gelecek seçimler için de aday gösterdi

KUALA Malezya'da, Birleşik Malay Ulusal Örgütü'nün (UMNO) genel seçimlerde başbakan adayı olarak UMNO Başkan Yardımcısı ve mevcut Başbakan İsmail Sabri Yakup'u aday göstereceği bildirildi.

Malaymail'in haberine göre, UMNO Yüksek Konseyi bu yaz yapılması planlanan genel seçimlerdeki başbakan adayını belirlemek için Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

UMNO Genel Sekreteri Ahmed Maslan, yaptığı açıklamada, "UMNO Yüksek Konseyi oy birliğiyle İsmail Sabri Yakup'un yaklaşan genel seçimler için başbakan adayı olmasını önerdi." ifadesini kullandı.

UMNO'unun da bir parçası olduğu Barisan Nasional koalisyonundaki diğer unsurların Ismail Sabri'nin adaylığına nasıl karşılık vereceği belirsizliğini koruyor.