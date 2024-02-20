Malezya, Çin'in havacılık teknolojisinden faydalanmak istiyor

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 2023 Aero Asia Fuarı'nda Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu standında sergilenen deniz kurtarma helikopteri modelleri, 23 Kasım 2023. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

KUALA LUMPUR, 20 Şubat (Xinhua) -- Malezya, havacılık sektörünün küresel tedarik zincirinde daha büyük bir rol oynamak amacıyla Çin'in teknolojisinden faydalanmak istiyor.

Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Liew Chin Tong, Pazartesi günü 2024 Malezya-Çin Havacılık Forumu'ndaki açılış konuşmasında, "Çin'in hızla büyüyen havacılık endüstrisi, Malezya'nın istifade etmeyi umduğu yeni fırsatlar ve dinamikler getirecek" dedi.

Liew, "Malezya halihazırda havacılık malzemeleri, uçak parçaları ve bileşenleri üretiminde güvenilir ve anlamlı bir varlık gösteriyor. Daha fazlasını yapmayı ve küresel tedarik zincirinin daha önemli bir parçası olmayı umuyoruz" diye konuştu.

Forum, Çin'in uzmanlığı ile Malezya'nın küresel havacılık ve uzay endüstrisindeki tedarik zincirinin vazgeçilmez bir parçası olma arzusunu bir araya getiren bir işbirliğini öne çıkarıyor.

Liew'e göre, 2030 Malezya Havacılık ve Uzay Sanayi Planı uyarınca ülke 2030 yılına kadar Güneydoğu Asya'daki ana uzay ve havacılık ülkesi ve küresel pazarın ayrılmaz bir parçası olmayı hedeflerken, bu alanda yıllık 55,2 milyar ringgit (11,5 milyar ABD doları) gelir elde edilmesi ve 32.000'den fazla yüksek gelirli istihdam yaratılması bekleniyor.