Malazgirt Zaferinin 952'nci yılı etkinlikleri başladı

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde 23- 25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yılı etkinlikleri, Ahlat, Millet Bahçesi'ndeki 1071 Sultan Alparslan Otağındaki törenle başladı. İllerin tanıtımı için 51 çadırın kurulduğu alanda, 2 gün boyunca atlı oyunlar, gösteriler, tanıtım sergileri ve konserler düzenlenecek.

Açılış programına, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Okçular Vakfı Başkanı Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Program öncesi Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı SoloTürk tarafından gösteri düzenlendi. Vatandaşlar cep telefonları ile yaşanan anları kaydederken, gösteriler alkışlarla da desteklendi.

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, 1071 Sultan Alparslan Otağında yaptığı açılış konuşmasında, Ahlat'ın önemini her dönemde koruduğunu, ecdattan alınan bu mirası gelecek nesillere aktarmak için çalışacaklarını söyledi. Vali Karaömeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Okçular Vakfı ve Bitlis Valiliği tarafından yapılan etkinliklerin 6'ncısını düzenlediklerini belirterek, "Ahlat Anadolu'muzun tapu senedidir. Medeniyetimizin yücelişidir. Dosta güven, düşmana korku veren ismidir. Şanlı tarihin adıdır. Ahlat, mazisi derin, şanlı tarihi olan yerdir. Birçok medeniyeti ağırlamış farklı kültürleri barındırmış ortak mirastır. Bu yüzden Kubbet'ül İslam olmuştur. Günümüzde de tarihsel mirasta önde gelmektedir. Medreseleri, köprüleri, zaviyeleri ile açık hava müzesi konumundadır. Jeopolitik tarihi ve kültürünü her dönem korumuştur. Bu kutsal beldemizi ecdadımızdan aldığımız gibi bundan sonra da geleceğe miras bırakmakla mükellefiz. Allah bizleri bu vatan uğruna canını veren şehitlerimize mahcup etmesin. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri muhabbetler selamlıyorum" dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, yaptığı konuşmada vatana kem gözle yaklaşanların yok olduğunu, milletin hep var olduğunu belirtirken, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yılmaz da birlik ve berberlik mesajı vererek, "Kutlu bir zaferi anmak üzere her yıl 26 Ağustos'ta Malazgirt zaferindeki şehitlerimizi yad etmek, bin yılık nişanesi olan en büyük Türk İslam Mezarlığı'nın bulunduğu Kubbet'ül İslam'da buluşuyoruz. Bütün dünyaya haykırıyoruz. Biriz, beraberiz, kardeşiz hep birlikte olacağız. Kardeş olacağız diye haykırıyoruz. Yürüyüşümüz kutlu olsun. Büyük zaferi bize armağan eden Sultan Alparslan'ın ordusuna selam olsun" diye konuştu.