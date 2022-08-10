Lunaparkta tren kazasına 3 gözaltı; komiser yardımcısı Sinem'e tören (4) 1 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBESTGiresun'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin (28) hayatını kaybettiği, polis eşi ile birlikte 3 kişinin yaralandığı lunaparkta raydan çıkan trenin devrildiği kazayla ilgili gözaltına alınan Selim... 1 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST Giresun'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin (28) hayatını kaybettiği, polis eşi ile birlikte 3 kişinin yaralandığı lunaparkta raydan çıkan trenin devrildiği kazayla ilgili gözaltına alınan Selim Kımıl (40), A.K. (45) ve N.K. (41), Giresun Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 kişiden Selim Kımıl tutuklanırken, A.K. ile N.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Gülşen Güncel Haberler

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