Lunaparkta tren kazasına 3 gözaltı; komiser yardımcısı Sinem'e tören (4)
1 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBESTGiresun'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin (28) hayatını kaybettiği, polis eşi ile birlikte 3 kişinin yaralandığı lunaparkta raydan çıkan trenin devrildiği kazayla ilgili gözaltına alınan Selim...
1 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Giresun'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin (28) hayatını kaybettiği, polis eşi ile birlikte 3 kişinin yaralandığı lunaparkta raydan çıkan trenin devrildiği kazayla ilgili gözaltına alınan Selim Kımıl (40), A.K. (45) ve N.K. (41), Giresun Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 kişiden Selim Kımıl tutuklanırken, A.K. ile N.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.