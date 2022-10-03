Libya'da bulunan Türk heyeti, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'ya ve ülkenin güvenliğine, istikrarına, Türkiye'nin desteğini vurgulamak için Trablus'ta bulunduklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'ya ve ülkenin güvenliğine, istikrarına, Türkiye'nin desteğini vurgulamak için Trablus'ta bulunduklarını belirtti.

Resmi ziyaret kapsamında Libya'da bulunan Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, başkent Trablus'ta, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yle bir araya geldi.

Görüşme sırasında söz alan Bakan Çavuşoğlu, konuşmasına Türk heyeti adına Libya Başbakanı Dibeybe'yi ve heyetini selamlayarak başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının selamını getirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, bugün bir kez daha Trablus'ta bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Ağustos sonunda yaşanan gelişmelerden sonra Libya'ya ve Libya'nın güvenliğine, istikrarına desteğimizi vurgulamak için bugün arkadaşlarımızla beraber Trablus'tayız" diye konuştu.

Libya Başbakanı Dibeybe de Libyalıların Türk halkıyla iş birliğinin güçlendirilmesini arzuladığını ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye çalıştıklarını vurguladı.