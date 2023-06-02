Keşan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Arzu Kirezli, 4 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavı öncesi vatandaşlara sessizlik uyarısı yaptı.

Kirezli yaptığı yazılı açıklamada, sınavdan bir gün önce başlayarak sınav bitene kadar öğrencilerin başarısı için duyarlı olunması gerektiğini belirtti.

Öğrencilerin sınav sürecinde rahat olmalarının başarılarını artıracağını ifade eden Kirezli, şunları kaydetti:

"Sınava girecek öğrencilerin başarısı için vatandaşların ve okul çevresindeki işletmelerin duyarlı olması gereklidir. Bu kapsamda LGS sınavının önem derecesinin yüksek olması ve öğrencilerin ikametgahlarında sınav öncesi günün akşam ve gecesinde yapacak oldukları istirahatin önemli olması nedeniyle, tüm öğrencilerin olumsuz etkilenmemeleri adına sınavlarının yapılacağı merkezlerin yakın çevresinde şantiye faaliyetleri, müzik yayını, açık hava faaliyetleri düğün vb. faaliyetlerin ilgili sınavın yapılacağı tarihten bir gün önce başlayarak sınav bitene kadar yapılmaması gerekmektedir. Bu nedenle, kişi, kurum ve işletmelerin, sınavın yapılacağı merkezlerin çevresinde gürültü kaynaklarının sınavdan bir gün önce durdurulması ve Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen hususlarda gerekli hassasiyeti göstermeleri büyük önem arz etmektedir."