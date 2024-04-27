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Kuzey Kore, ABD'nin İnsan Hakları Raporuna Tepki Gösterdi

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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 2023 İnsan Hakları Raporu'nu kabul edilemez ve iç işlerine karışmak olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 24 Nisan'da yayımladığı 2023 İnsan Hakları Raporu'nun, "( Kuzey Kore'nin) iç işlerine karışmak" anlamına geldiğini bildirdi.

Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı habere göre Kuzey Kore, ABD'nin İnsan Hakları Raporu'na tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD (Kuzey Kore'nin) "iç işlerine" karışmakla suçlanırken raporun "kesinlikle kabul edilemez olduğu ve kınandığı" belirtildi.

Açıklamada, "Raporun insan haklarının içtenlikle korunmasıyla hiçbir ilgisi yoktur ve yalnızca devlet işlerimize müdahale planını haklı çıkarmak için bir gerekçedir." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu raporda, Kuzey Korelilerin geçen sene çeşitli insan hakları ihlallerine maruz kaldığı ifadeleri yer almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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