Kuveyt, Türkiye'ye İnsani Yardım Gönderdi
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Kuveyt, Pazartesi günü meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Perşembe günü 80 ton insani yardımı Türkiye'ye ulaştırdı.
Kuveyt, Pazartesi günü meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Perşembe günü 80 ton insani yardımı Türkiye'ye ulaştırdı.
Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda yüklenen yardım malzemeleri Kuveyt Hava Kuvvetleri'ne ait iki askeri uçakla Türkiye'ye taşındı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kuveyt'in Havalli vilayetinden bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel