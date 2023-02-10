Kuveyt'ten Türkiye'ye İnsani Yardım Güncel Haberler EL FERVANİYE BÖLGESİ, 10 Şubat (Xinhua) -- Kuveyt, Perşembe günü depremin vurduğu Türkiye'ye insani yardım gönderdi. Kuveyt'in El Fervaniye bölgesindeki Uluslararası Havaalanı'nda bulunan bir uçakta depremzedelere ulaştırılacak insani yardım malzemeleri görülüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Asad/Xinhua) EL FERVANİYE BÖLGESİ, 10 Şubat (Xinhua) -- Kuveyt, Perşembe günü depremin vurduğu Türkiye'ye insani yardım gönderdi. Kuveyt'in El Fervaniye bölgesindeki Uluslararası Havaalanı'nda bir uçağa yüklenen insani yardım malzemeleri görülüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Asad/Xinhua) Kuveyt'in El Fervaniye bölgesindeki Uluslararası Havaalanı'nda bir uçağa insani yardım malzemelerini yükleyen görevliler görülüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Asad/Xinhua) Kuveyt'in El Fervaniye bölgesindeki Uluslararası Havaalanı'nda bulunan bir uçakta depremzedelere ulaştırılacak insani yardım malzemeleri görülüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Asad/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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