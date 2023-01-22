Kuveyt'te Nadir Görülen Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi Güncel Haberler Kuveyt'te Cumartesi sabahı ender görülen yoğun sisli hava öğleye kadar sürdü. Kuveyt'te Cumartesi sabahı ender görülen yoğun sisli hava öğleye kadar sürdü. Yolda görüş mesafesini 10 metrenin altına düşmesi yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle bazı havalimanı seferleri ertelendi veya iptal edildi. Çok sayıda yolcu da havalimanında mahsur kaldı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kuveyt'ten bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Kuveyt Güncel Haberler

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