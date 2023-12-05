Kuveyt'te Güney Saad Al Abdullah Kenti konut projesi başladı

Kuveyt'in Güney Saad Al Abdullah Kenti'nde inşa edilen konut projesi, Çin Gezhouba Grubu Limited Şirketi tarafından üstlenildi. Proje, 21.800 adet konut ve sosyal imkanları içeriyor.

KUVEYT, 5 Aralık (Xinhua) -- Kuveyt'te Güney Saad Al Abdullah Kenti konut projesinin inşası Pazartesi günü başladı.

Başkent Kuveyt'in yaklaşık 25 kilometre batısındaki El Cehre vilayetinde bulunan projeyi Çin Gezhouba Grubu Limited Şirketi (CGGC) üstleniyor.

Yaklaşık 64 kilometrekarelik bir alanı kaplayan proje, 21.800 adet konut ve gerekli tüm sosyal imkanları sağlayacak şekilde tasarlandı. CGGC Kuveyt Şirketi'nin verdiği bilgilere göre, proje tamamlandığında en az 150.000 kişinin konut ihtiyacı karşılanacak.

Sözleşme uyarınca CGGC, dev konut projesi için hafriyat kazı ve dolgu işlerini yürütecek, 150 kilometreyi aşan uzunlukta yeni yol ve köprüler inşa edecek ve 975 kilometre uzunluğunda boru hatları döşeyecek.

CGGC Kuveyt ülke müdürü Yuan Zhen, yeşil ve çevre dostu tasarıma sahip projede akıllı bir şantiye sistemi, entegre kanalizasyon arıtma sistemi, güneş enerjili ışıklandırma ve yağmur suyu depolarının da bulunduğunu bildirdi.