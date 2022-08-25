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Kütahya gündem haberleri... Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli sağanak uyarısı

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Kütahya gündem haberleri... Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli sağanak uyarısı

Kütahya haberi: Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik çevreleri için kuvvetli sağanak ikazı yapıldı.

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik çevreleri için kuvvetli sağanak ikazı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın saat 11.00'den itibaren 4 ilde kuvvetli sağanağın gün boyu sürmesinin beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, 26 Ağustos Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Bursa, Kütahya ve Bilecik illeri geneli ile Eskişehir'in batı kesimlerinde Tepebaşı, Odunpazarı, Seyitgazi, İnönü, Mihalgazi, Sarıcakaya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden, meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir Bilecik Kütahya Güncel Haberler

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