Kütahya'daki 14 gölete toplam 229 bin balık yavrusu salındı

Kütahya'daki 14 golete toplam 229 bin balık yavrusu salındı

KÜTAHYA Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kuruçay Göletine 19 bin yavru sazan balığı salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği su kaynaklarına yavru balık bırakılması uygulaması devam ediyor. Bu çerçevede Tavşanlı ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen program çerçevesinde Kuruçay Göletine protokol üyelerinin katılımıyla 19 bin yavru sazan balığı salındı. Kuruçay Belediye Başkanı Erhan Demiray'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcıları Naci Eraslan, Furkan Dinçer ve Mehmet Ali Akar ile AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, il genel meclisi üyeleri ve üreticiler katıldı. Yapılan konuşmalarda salımı gerçekleştirilen balıklar ve buraya gelen vatandaşların çevreye ve yapılan tesisleri korumada duyarlı olmaları istendi. 2013'te başlatılan proje ile Tavşanlı'ya bugüne kadar 2 milyonun üzerinde balık yavrusu bırakıldığı öğrenildi.

Kütahya il genelindeki 14 gölete toplam 229 bin yavru sazan balığı bırakıldığı açıklandı.