Kütahya'da Otomobilde 3 Kilo Kokain Ele Geçirildi
Kütahya'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilin motor kısmında 3 kilo 16 gram kokain bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya'da, otomobilinin motor kısmında 3 kilo 16 gram kokain ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili çevre yolunda durdurdu.
Narkotik köpeği "Thor" ile yapılan aramada, aracın motor kısmına gizlenmiş halde 3 kilo 16 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve uyuşturucu kuryesi olduğu değerlendirilen otomobil sürücüsü E.D'nin (47), emniyetteki işlemleri sürüyor.