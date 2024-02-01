Kütahya'da Otobüste 996 Gram Kokain Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
Kütahya'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde, A.Ö. adlı şüphelinin pantolon kemerine sıkıştırılmış 996 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.
Kütahya'da, durdurulan yolcu otobüsünde üzerinde 996 gram kokain ele geçirildiği için gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şehirler arası ulaşımı sağlayan yolcu otobüsünü şüphe üzerine çevre yolunda durdurdu.
Polis, otobüste yaptığı kontrollerde, yolculardan A.Ö'nün (59) pantolon kemerine sıkıştırılmış 996 gram kokain ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.