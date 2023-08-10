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Kütahya'da Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın Çıktı

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Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Naşa beldesinde bulunan orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yangın fabrikada büyük maddi hasara yol açtı.

Kütahya'nın Simav ilçesi Naşa beldesinde bulunan orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Simav ilçesine bağlı Naşa beldesinde bulunan Murat Fidan'a ait Berat Yahya Orman Ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın Simav Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevreye sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangın fabrikada büyük maddi hasara yol açtı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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