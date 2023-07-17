Kütahya'da Çalınan Motosiklet İnegöl'de Bulundu

Kütahya'nın Emet ilçesinde Sedat Peker isimli vatandaşın yaklaşık 2,5 yıl önce evinin önünden çalınan motosikleti, İnegöl ilçesinde trafik ekiplerince ele geçirildi.

Emet ilçesinde ikamet eden Sedat Peker (29), 10 Ekim 2020 tarihinde evinin önünden motosikletinin çalındığı ihbarı ile Emet İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurarak motosikletin ruhsat bilgilerini verdi. Bir süre önce İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin denetimlerinde evraksız yakalanan motosiklet bir otoparka çekildi. Motosikletin şasi numaralarına kadar kazındığını gören polis araştırmayı derinleştirdi. Kriminal inceleme sonucu motosikletin gerçek sahibinin Emet ilçesinde ikamet eden Sedat Peker isimli vatandaşa ait olduğunu tespit edildi. Motosikletle yakalanan İ.K. ifadesinde motosikleti çalmadığını satın aldığını ifade etti.

Polisin haber vermesi ile İnegöl'e giden Sedat Peker motosikletini teslim aldı. Peker, piyasa değeri 30-35 bin TL arasında olan motosikletine 2,5 yıl sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor - KÜTAHYA