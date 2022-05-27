Kuşadası açıklarında 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı - Haberler

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Kuşadası açıklarında 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

AA - Haydar Toprakçı - Güncel
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Kuşadası açıklarında 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Kuşadası açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Kuşadası açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Haydar Toprakçı - Güncel

Sahil Güvenlik, Kuşadası, Göçmen, Güncel, Haberler

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