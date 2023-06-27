İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki kurban pazarında arife günü satışlar sürerken, hayvanlarını bitiremeyen satıcıların umutlu bekleyişi sürüyor.

Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenlerle satıcılar arasında sıkı pazarlıkların yaşandığı kurban pazarında satışlar arife gününde de devam ediyor. Gaziemir ilçesindeki pazarda bazı kişiler, bayrama saatler kala ellerindeki hayvanları satışını bitirirken bazıları ise istedikleri satışları yapamadı. Elindeki tüm hayvanları satan besicilerden Çetin Kılıç (46), "Ağrı'dan 36 hayvanımla geldim. Hepsi büyükbaş ve yayla hayvanıydı. Çok şükür, hepsini 25 günde sattık. Ancak pazarda genel olarak satışta arkadaşlarımızın istediği gibi gitmedi" dedi.

İzmir'de 11 senedir kurbanlık sattığını belirten Ercan Özden (45) ise "Kurbanlık alacakları bekliyoruz. Son güne kalmasınlar" dedi.