Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tulumtaş Mağarası'nın tanıtımını artırmayı planlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gölbaşı'ndaki turistik Tulumtaş Mağarası'na ilişkin, "Çok ciddi ziyaretçi potansiyeli var. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile çok daha yoğun tanıtımını yaparak buranın daha fazla ziyaretçi ve çekim noktası olması için gerekenleri yapmayı planlıyoruz." dedi.

Bakan Ersoy, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan turistik Tulumtaş Mağarası'nı ziyaret ederek yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ersoy, burada yaptığı açıklamada, mağaranın tarihçesine bakıldığında geçmişinin 5 milyon yıl öncesine dayandığını, son 1 milyon yılda gelişimini hızlandırarak sarkıt, dikit ve sütunların oluştuğunu belirtti.

Alanın aynı zamanda arkeolojik bir bölge olduğunu ve mağaranın şans eseri keşfedildiğini bildiren Ersoy, "Ankara Çevre Yolunun inşaatı sırasında bu mağara keşfediliyor. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca birinci derece doğal sit ilan ediliyor. Özellikle Gölbaşı Belediyesinin çabalarıyla turizme kazandırılıyor burası." diye konuştu.

Bölgede 3-4 höyüğün de yer aldığını aktaran Ersoy, höyüklerde Orta Tunç Çağı, Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemine ait yerleşim katmanlarının bulunduğunu, bu nedenle de bölgenin hem arkeolojik hem de doğal sit açısından önemli olduğunu söyledi.

Mağaranın geçen yıl hizmete girdiğini anımsatan Ersoy, "Çok ciddi ziyaretçi potansiyeli var. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile çok daha yoğun tanıtımını yaparak buranın daha fazla ziyaretçi ve çekim noktası olması için gerekenleri yapmayı planlıyoruz." dedi.

"Hafta sonları 1400-1500 ziyaretçi geliyor"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de mağaranın dünya turizmine kazandırıldığını söyledi.

Ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını belirten Şimşek, "Burası yoğun bir ilgi gördü. Hafta sonları 1400-1500 ziyaretçi geliyor. Hiç kimse mağarayı böyle hayal edemiyordu." ifadelerini kullandı.