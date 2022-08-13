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Kullanılmayan fabrikada ofis bölümünün çatısı alev alev yandı

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Kullanılmayan fabrikada ofis bölümünün çatısı alev alev yandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kullanılmayan bir fabrikada ofis bölümünün çatısında yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kullanılmayan bir fabrikada ofis bölümünün çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olay saat 16.45 sıralarında, Kartepe D-100 karayolu üzerindeki eski bir fabrikada meydana geldi. Kullanılmayan fabrikanın ofis binasının çatısında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının tamamını saran alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Alevler binanın yanındaki ağaçların da bir kısmının yanmasına sebep oldu. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel

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