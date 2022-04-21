Kozluk'taki öğrencilere 23 Nisan hediyesi Karşıyaka'dan

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Karşıyaka Şubesi'nin dezavantajlı bölgelere yaptığı yardımlar bu kez Batman'ın Kozluk İlçesindeki Atatürk ilkokulu öğrencilere oldu.

TSYD Karşıyaka Şubesinin medyada yer alan çalışmalarını gören okul yöneticileri dernek yöneticileri ile iletişime geçti. TSYD Karşıyaka Şubesi 'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları sevindiren bir yardım kampanyasını gerçekleştirdi.

50 öğrenciye kırtasiye ve Karşıyaka Spor Kulübünün (KSK) atkılarını göndererek çocukları 23 Nisan Bayramında sevindirdi.

Çocukların yüzü gülsün istedik

TSYD Karşıyaka Şubesi Başkanı Şule Bayraktutan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların yüzü gülmesini istediklerini belirterek şunları söyledi. "Okuldan bize gelen çağrıya duyarsız kalmamız mümkün değildi. Ülkemizin önemli problemlerinden biri olan ekonomik yetersizlikler nedeniyle, çocukların sırtlarına yüklenen şansızlığı kırabilmek ve onlara kapalı kapıları açmak amacıyla bazen Karşıyaka'mızın dezavantajlı semtlerinde ki öğrenciler için bazen de adımızın başında yer alan Türkiye ye layık olmak için ülkemizin dezavantajlı il ve ilçelerindeki öğrencilerimize yardım yapmaya gayret ediyoruz. Bu yıl özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarımızın yüzü gülsün istedik.

Önümüzdeki eğitim öğretim yılı başında da çocuklar üşümesin diye bot ve mont..

Batman ili Kozluk ilçesinde, dezavantajlı bir bölgede yer alan Atatürk İlk Okulu'nun imkanlarının kısıtlı olması ve eğitim masraflarının da son zamanlarda ciddi şekilde artması sebebiyleöğrencilerinin ihtiyaçları için gelen talebi değerlendirdik. Ve 50 öğrenci için hazırladığımız 1 yıllık tüm kırtasiye ihtiyaç malzemeleri ile hikâye kitapları, yardımcı ders kitapları, eğitici oyun setleri yansıra atkı, bere, kazak vb. giysilerde gönderdik. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların yüzünü güldürmek öyle güzel ki Öğretmenlerinden bu hediye paketlerini alan öğrencilerin fotoğraflarına baktığımızda kimi erkek, kimi kız, kimisi ufak tefek narin ve sakin, kimisi ateş topu, yerinde duramıyor...Hepsinin gözlerinde insanın içini titreten yaşam sevinci ve masumiyet parlıyor...Önümüzdeki eğitim öğretim yılı başında da çocuklar üşümesin diye bot ve mont göndermeyi düşünüyoruz. Bağışçılarımızın şimdiden buna destek olmaya hazır olduklarını görmek de bizi duygulandırıyor sevindiriyor. Bizim çabamız gençlerimize güzel bir gelecek hazırlamak.

Başta üyelerimiz ve bağışçılarımız olmak üzere katkı koyan Alaybey Mahallesi Muhtarımız Servin Akkuş 'a ve Karşıyaka Sporun atkılarını hediye eden Hamza Kozdere' ye teşekkür ederim. Evlatlarımıza başarılar dilerim.

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