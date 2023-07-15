Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Huzur-Güven' uygulamasında 26 araca 71 bin 917 TL idari para cezası uygulandı. Alkollü sürücülerin araçları çekici ile çekildi. Denetimlerde 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 17 adet fişek ele geçirildi.

Kozan'da "Huzur-Güven" uygulaması yapıldı

- 26 araca 71 bin 917 TL idari para cezası uygulandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri "Huzur-Güven" uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 26 araca abartı egzoz, cam filmi ve çeşitli maddelerden 71 bin 917 TL idari para cezası uygulanırken alkollü sürücülerin ise araçları çekici ile çekildi.

Kozan'da ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından 170 polisle "Adana Huzur ve Güven" uygulaması çerçevesinde ilçede denetimler gerçekleştirildi. 6 farklı noktada gerçekleşen denetimlerde 225 araç ve 693 kişinin Genel Bilgi Toplama Sistemi ile GBT sorgusu yapıldı. uygulamada 26 araca 71 bin 917 TL idari para cezası uygulanırken 4 araç trafikten men edildi. 13 iş yerinin denetlendiği çalışmalarda 2 işyerine alkol ve sigara yasağı nedeni ile idari işlem yapıldı. Yapılan denetimlerde 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet fişek ele geçirilirken 4 aranan şahıs yakalandı. Halkın huzur ve güveni için denetimlerin sıkı bir şekilde süreceği belirtildi.