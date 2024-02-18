Kozan'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 7 yıldır aranan A.B'nin, Kızıllar Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Operasyonla yakalanan, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 7 yıldır aranan A.B'nin, Kızıllar Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Operasyonla yakalanan, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.