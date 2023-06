Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, çalışmaları yerinde inceledi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçenin birçok yerinde devam eden asfalt, kaldırım ve otopark çalışmalarını inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı.

Konyaaltı Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ile birlikte hem kırsal bölgelerde hem de ilçe merkezindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Tahrip olan yollarda asfalt serimi yapan belediye ekipleri, bir yandan da kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Gürsu Mahallesi 382 Sokak, Uluç Mahallesi 1179 Sokak, Uncalı Mahallesi 1270 Sokak ve Mollayusuf Mahallesi 1420 Sokak'ta çalışmalar devam ederken, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Konyaaltı Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) arasında imzalanan protokolden sonra Karaman Çayı, Çandır Çayı, Boğaçay bölgelerinde bulunan sedde ve servis yolları da belediyenin hizmet alanına dahil edilmişti. Bu bölgelerde de incelemeler yapan Başkan Esen, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Konyaaltı'nın, turizm açısından önemli bir ilçe olduğunun altını çizen Başkan Semih Esen, yaptıkları hizmetleri bu önemin farkında olarak yerine getirdiklerini kaydetti. Her geçen yıl Konyaaltı'nın yaşam standartlarını artırdıklarını belirten Esen, hayata geçirdikleri tüm proje ve çalışmalarda yüzde yüz vatandaşların yararını gözettiklerini dile getirdi. Halkın gerçek ihtiyaçlarına hizmet etmeyen projelerden uzak durduklarını vurgulayan Başkan Esen, "Biz, her çalışmamızı her projemizi yurttaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçiriyoruz. Bu ihtiyaçları da halkımızın sesine kulak vererek tespit ediyoruz. Bugün, ekiplerimizin çalışmalarını yerinde inceledik. Kendilerinden bilgi aldık. Büyük bir titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.