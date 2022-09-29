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Konya haberleri! TBMM Başkanvekili Bilgiç Hüyük'ü ziyaret etti

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Konya haberleri! TBMM Başkanvekili Bilgiç Hüyük'ü ziyaret etti

Konya haberleri: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Konya'nın Hüyük ilçesini ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Konya'nın Hüyük ilçesini ziyaret etti.

Bilgiç, AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Muammer Karaaslan ile kadın ve gençlik kolları yöneticileriyle de bir araya geldikten sonra Hüyük Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, makamında misafir ettiği Bilgiç'e ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti, hediyesini verdi.

Hüyük'te mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelen Bilgiç, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafı da ziyaret etti.

Bilgiç'e, Isparta'nın Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, Atabey Belediye Başkanı Tevfik Atasoy, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı İsa Çarkacı, Güneykent Belediye Başkanı Metin Kutsal, Eğirdir Belediye Başkanı Vali Gök, Çarıksaraylar Belediye Başkanı Mehmet Bingöl de eşlik etti.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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