Konya gündem haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Konya'da (3) Edinilen Konya gelişmesine göre ALİYEV, TATAR VE IŞTİYYE İLE GÖRÜŞTÜ Türkiye'nin ev sahipliğindeki 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni için Konya'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, organizasyonda yer alan sporcularını ziyaret etti. ALİYEV, TATAR VE IŞTİYYE İLE GÖRÜŞTÜ Türkiye'nin ev sahipliğindeki 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni için Konya'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, organizasyonda yer alan sporcularını ziyaret etti. Aliyev, ardından bir otelde açılış törenine katılmak için kente gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile görüştü. Demirören Haber Ajansı / Güncel İlham Aliyev Türkiye Konya Güncel Haberler

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