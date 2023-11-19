Konya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıslar Yakalandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslar araçla seyir halindeyken, polisi görünce içi uyuşturucu dolu poşeti araçtan dışarı fırlattı. Polis ekipleri tarafından poşet bulunurken, araçta bulunan 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslar araçla seyir halindeyken, polisi görünce içi uyuşturucu dolu poşeti araçtan dışarı fırlattı. Polis ekipleri tarafından poşet bulunurken, araçta bulunan 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslar jandarma ekipleri tarafından takibe alındı. Bir süre sonra araç içerisindeki şahıslar, polisi fark etmeleri üzerine uyuşturucu dolu poşeti boş araziye attı. Araç jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak durduruldu. Araç içerisinde bulunan H.Ş., A.K., N.K. ve H.U.A. gözaltına alınırken, şüphelilerin attığı 42 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi dolu poşet de bulunarak el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüphelinin karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA