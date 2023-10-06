Konya'da Üniversite Arbedesinde Profesör Yaralandı

Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi bir profesörün, çıkan arbedede tabancayla yaralanması olayına karıştığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen profesör serbest bırakılırken, kardeşi tutuklandı.

Olay, Salı günü akşam saatlerinde merkez Meram ilçesinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğretim üyesi Prof. Dr. T.U. ile öğretim üyesi G.A. ve kardeşi İ.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle arbede çıktı. Arbede sırasında Öğretim Üyesi Prof. Dr. T.U., tabancayla bacağından vuruldu. Olaydan sonra şüpheli Prof. Dr. G.A. ve kardeşi İ.A., olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Prof. Dr. T.U., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan T.U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı karışan profesör serbest, kardeşi tutuklandı

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından olay yerinden kaçan öğretim üyesi Prof. Dr. G.A., ile yanında bulunan kardeşi İ.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Öğretim üyesi Prof. Dr. G.A., çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken olayda yanında bulunan kardeşi İ.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA