Konya'da Tırın Dorsesine Arkadan Çarpan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın dorsesine arkadan çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde tırın dorsesine arkadan çarpan otomobildeki bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.
Yasin Çıngı yönetimindeki 35 AHU 574 otomobil, Konya-Karapınar kara yolunun 17'inci kilometresindeki Hotamış Kavşağı'nda, M.Y. idaresindeki 42 DM 586 plaka tıra bağlı dorseye arkadan çarptı.
Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, Hüseyin Çıngı, Muhammet Emin Çıngı ve Nilüfer Çıngı yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Diğer sürücü M.Y'nin gözaltına alındığı bildirildi.