Üye Girişi
Haberler

Konya'da Otobüs Tıra Çarptı: 2 Yaralı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otobüsün tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, otobüsün tıra çarpması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Konya-Adana kara yolu Karapınar girişinde C.Ç. idaresindeki 27 BNV 77 plakalı otobüs, önünde seyreden T.C. yönetimindeki 42 ASF 092 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüs şoförü ile bir yolcu, Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Karapınar Konya Ulaşım Kaza Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Amardeep Anand kimdir? MasterChef Şef Amardeep Anand kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 2 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 4 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 4 Aralık Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 2 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Hatayspor - Antalyaspor maç özeti! (VİDEO) Hatayspor - Antalyaspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? MasterChef Tolga hasta mı, Tolga'nın hastalığı ne? MasterChef Tolga nerede, Tolga yok mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title