Konya'da müstakil evin bitişiğinde yangın çıktı

Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evin bitişiğindeki müştemilatta çıkan yangın hasara yol açtı.

Mehmet T'nin Yeni Mahalle'de kiracı olarak oturduğu müstakil evin bitişiğinde bulunan müştemilatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerin olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Hasara neden olan yangının, çıkış nedeni araştırılıyor.