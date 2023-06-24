Konya'da Motosiklet ile Tır Çarpıştı: 1 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Hıdır Ç. (23) yönetimindeki 42 GP 001 plakalı tır, Ankara Caddesi Öğretmenevleri Kavşağı'nda plakası öğrenilemeyen Veysel A. (16) idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Veysel A'nın ağır yaralandığı kaza sebebiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Konya'daki başka bir hastaneye sevk edildi.
Tır sürücüsü Hıdır Ç, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel