Konya'da Motosiklet ile Tır Çarpıştı: 1 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.