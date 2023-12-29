Konya'da Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler Tatbikatı Gerçekleştirildi

Konya'da, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Saha ve Masabaşı Tatbikatı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, afetlere karşı hazırlıklı olabilmek amacıyla İl Afet Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta 95 personel görev aldı.

Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar'ın başkanlığında gerçekleştirilen tatbikatta, görevli çalışma grupları personelin aldığı eğitimlerin pekiştirilmesi, her an görev almaya hazır hale getirilmesi, çalışma gruplarının birbirleriyle koordineli çalışmalarının sağlanmasıyla karşılıklı işbirliği ve yardımlaşma usullerinin uygulanması hedeflendi.

AFAD İl Müdürlüğü'nün eğitim alanında gerçekleştirilen tatbikatta, 5 ambulans, UMKE, AFAD arama kurtarma aracı, AFAD KBRN aracı, itfaiye arazözü, itfaiye kaza kırım aracı, cenaze nakil aracı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü araçları, meteoroloji aracı, trafik ve güvenlik aracı ve KBRN Okul Komutanlığı aracı olmak üzere toplam 16 araç ile ekipmanlar kullanıldı.