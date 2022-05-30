Konya'da bir kişinin öldüğü kazaya sebep olduğu ileri sürülen sürücü gözaltına alındı - Haberler

Konya'da bir kişinin öldüğü kazaya sebep olduğu ileri sürülen sürücü gözaltına alındı
AA - Serhat Çetinkaya - Güncel
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Konya'nın Derbent ilçesinde dün 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına sebebiyet verdiği ileri sürülen diğer aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Konya'nın Derbent ilçesinde dün 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına sebebiyet verdiği ileri sürülen diğer aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Bünyamin Öz (38) idaresindeki 42 AAD 039 plakalı otomobil, dün Değiş Mahallesi'nde, iddiaya göre M.K. (51) idaresindeki otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Bünyamin Öz olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki eşi Emine (37), çocukları Ahmet Can (1), Muhammed İbrahim (2) ve Beyza Nur Öz (12) yaralandı.
Kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen diğer otomobilin sürücüsü M.K. gözaltına alındı.
Öte yandan trafik kazasının, hayatını kaybeden Bünyamin Öz'ün cep telefonundan sosyal medyada canlı yayın yapıldığı sırada meydana geldiği ortaya çıktı.
AA / Serhat Çetinkaya - Güncel