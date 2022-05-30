Konya'da bir kişinin öldüğü kazaya sebep olduğu ileri sürülen sürücü gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da bir kişinin öldüğü kazaya sebep olduğu ileri sürülen sürücü gözaltına alındı

AA - Serhat Çetinkaya - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da bir kişinin öldüğü kazaya sebep olduğu ileri sürülen sürücü gözaltına alındı

Konya'nın Derbent ilçesinde dün 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına sebebiyet verdiği ileri sürülen diğer aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Konya'nın Derbent ilçesinde dün 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına sebebiyet verdiği ileri sürülen diğer aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Bünyamin Öz (38) idaresindeki 42 AAD 039 plakalı otomobil, dün Değiş Mahallesi'nde, iddiaya göre M.K. (51) idaresindeki otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Bünyamin Öz olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki eşi Emine (37), çocukları Ahmet Can (1), Muhammed İbrahim (2) ve Beyza Nur Öz (12) yaralandı.

Kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen diğer otomobilin sürücüsü M.K. gözaltına alındı.

Öte yandan trafik kazasının, hayatını kaybeden Bünyamin Öz'ün cep telefonundan sosyal medyada canlı yayın yapıldığı sırada meydana geldiği ortaya çıktı.

AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

Otomobil Derbent Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title