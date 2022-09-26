Kocaeli haberi! Kocaeli'de 19 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Kocaeli haberleri: Kocaeli'nin Körfez ve Çayırova ilçelerinde 19 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Kocaeli'nin Körfez ve Çayırova ilçelerinde 19 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Körfez ve Çayırova'daki 3 ayrı olayda 19 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığını organize ettiği belirlenen 3 şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin ise işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Sefa Tetik Çayırova Kocaeli Körfez Göçmen Güncel Haberler

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