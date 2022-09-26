Kocaeli haberi! Kocaeli'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
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Kocaeli haberleri: Kocaeli'nin Körfez ve Çayırova ilçelerinde 19 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Kocaeli'nin Körfez ve Çayırova ilçelerinde 19 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Körfez ve Çayırova'daki 3 ayrı olayda 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığını organize ettiği belirlenen 3 şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Yakalanan düzensiz göçmenlerin ise işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel