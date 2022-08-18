Kocaeli gündem haberi: Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda 5 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Kocaeli haberleri... Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli cezaevine gönderildi. Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 5 zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Kadir Yıldız Emniyet Müdürlüğü Kocaeli PKK Güncel Haberler

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