Kocaeli gündem haberi: Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
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Kocaeli haberleri... Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel