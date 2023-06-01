Kocaeli'den Hatay'a yardım malzemesi gönderildi
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinden Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a 1 kamyon yardım malzemesi gönderildi. Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği tarafından hazırlanan malzemeler, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için bölgeye ulaştırıldı. Ayrıca Başiskele'de siber güvenlik eğitimi verileceği duyuruldu.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinden Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a 1 kamyon yardım malzemesi gönderildi.
Depremlerin ardından harekete geçen Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneğince hazırlanan 1 kamyon yardım malzemesi Hatay'a ulaştırıldı.
Dernek başkanı Hatice Tiryaki, depremzedelerin ihtiyaçlarını bir nebze de olsa gidermek istediklerini belirterek, hazırladıkları malzemeleri bölgeye ulaştırdıklarını kaydetti.
Başiskele'de siber güvenlik eğitimi verilecek
Başiskele Kaymakamlığı koordinatörlüğünde ilgili kurumlar iş birliğinde yürütülecek "Siber Alemde Farklı Kuşaklar Dijital Güvenlik ile Güçleniyor" projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Başiskele Kaymakamlığı AB Dış İlişkiler ve Proje Müdürü Emin Öztürk, ilçedeki genç yaşlı ulaşabildikleri herkesi siber güvenlik konusunda bilgilendirmek istediklerini kaydetti.