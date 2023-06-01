Kocaeli'den Hatay'a yardım malzemesi gönderildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinden Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a 1 kamyon yardım malzemesi gönderildi. Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği tarafından hazırlanan malzemeler, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için bölgeye ulaştırıldı. Ayrıca Başiskele'de siber güvenlik eğitimi verileceği duyuruldu.