Kocaeli'de Refüje Çarpan Otomobildeki 4 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. D-100 kara yolu Ankara istikametinde E.G. idaresindeki 33 CUB 08 plakalı otomobil, Kirazlıyalı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki 3 kişi sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.