Kocaeli'de Nitelikli Yağma Suçundan 3 Şüpheli Tutuklandı
Kocaeli'de nitelikli yağma suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyon sonucunda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yapılan mahkeme kararıyla 3 şüpheli tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli'de nitelikli yağma suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Salim S'ye yönelik "nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" olayının şüphelileri Ö.A, B.K, O.G, Y.Ç, İ.T. ve Ö.O, önceki gün düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Ç, İ.T. ve Ö.O. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.