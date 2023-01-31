Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı Güncel Haberler Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Körfez ilçesinde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta bulanan 2 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan sürücü H.E.H. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Tragger Kocaeli Körfez Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.