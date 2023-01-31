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Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

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Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Körfez ilçesinde şüpheli bir araç durduruldu.

Araçta bulanan 2 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü H.E.H. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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